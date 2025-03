Thesocialpost.it - Mattarella: “Sulla difesa, le decisioni Ue non sono più rinviabili”

In occasione del 102° anniversario della fondazione dell’Aeronautica militare, il presidente della Repubblica, Sergio, ha sottolineato l’importanza di affrontare con urgenza le sfide emergenti nel panorama internazionale. Durante un incontro con una delegazione dell’Aeronautica, guidata dal capo di stato maggiore Luca Goretti,ha dichiarato che il nuovo contesto strategico globale impone processi decisionali tempestivi, non solo all’interno della NATO, ma anche in seno all’Unione Europea. Tali, ha avvertito il presidente, nonpiù.Il capo dello Stato ha poi ribadito il ruolo centrale delle forze armate, chechiamate a difendere gli ordinamenti democratici del Paese e il rispetto del diritto internazionale. Questo compito deve essere svolto con un approccio che privilegi la deterrenza, la prevenzione e lacollettiva.