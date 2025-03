Quotidiano.net - Mattarella: “Sulla difesa decisioni non più rinviabili nella Ue”

Roma, 27 marzo 2025 – Per il presidente della Repubblica "appare essenziale una riflessione sul nuovo contesto strategico internazionale che naturalmente richiederà conseguenti processi decisionali". Sergiolo esplicita ricevendo al Quirinale il capo di Stato maggiore Luca Goretti e una delegazione dell'Aeronautica militare in occasione dell'anniversario di fondazione. "La competizione tra potenze" e "le nuove minacce ibride, dalla guerra cibernetica all'uso strategico dello spazio, stanno alterando il contesto di regole faticosamente costruito dalla comunità internazionale dopo la Seconda guerra mondiale", dice. "Appare essenziale una riflessione sul nuovo contesto strategico internazionale, che naturalmente richiederà conseguenti processi decisionali: vale per lenel contesto dell'Alleanza Atlantica e per lenell'Unione europea, che non sono più".