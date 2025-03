Lapresse.it - Mattarella: “Nuove minacce da guerra cibernetica e uso strategico spazio”

“La competizione, piuttosto caotica per la verità, tra potenze, per il dominio del mondo, l’inatteso ritorno del conflitto convenzionale in Europa, leibride, dallaall’usodello, stanno alterando il contesto di regole faticosamente costruito dalla comunità internazionale dopo la Secondamondiale“. Così il presidente della Repubblica Sergioche, in occasione del 102° anniversario di fondazione dell’Aeronautica Militare, ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale il generale di Squadra Aerea Luca Goretti, capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, accompagnato da una rappresentanza di appartenenti all’Arma.