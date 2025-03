Agi.it - Mattarella: "Non sono rinviabili i processi decisionali dell'Ue sulla Difesa"

Leggi su Agi.it

AGI - Il Presidentea Repubblica, Sergio, ha sottolineato l'urgenza di una riflessione approfondita sul mutato scenario internazionale, evidenziando la necessità di decisioni tempestive e coordinate: "Essenziale appare sviluppare una riflessione sul nuovo contesto strategico internazionale che, naturalmente, richiederà conseguenti. Vale per le decisioni in sede di Alleanza Atlantica, vale per le decisioni da assumere in sede di Unione Europea, che nonpiù". Nel corsoa cerimonia per il 102esimo anniversarioa fondazione'Aeronautica Militare, al Quirinale, il Capoo Stato ha rivolto parole di grande apprezzamento per il ruolo svolto dalla forza armata: "La nostra aeronautica svolge un ruolo prezioso con operazioni di sorveglianza nei cieli italiani e alleati, con missioni e ricognizioni, con il contributo alle missioni internazionali per gestire le crisi e fornire supporto alle operazioni umanitarie.