Lettera43.it - Mattarella, monito all’Ue sulla difesa: «La decisione non è più rinviabile»

Leggi su Lettera43.it

Sergioè tornato a rivolgersi ai vertici dell’Unione Europea e a puntare l’indicenecessità di scegliere in fretta cosa fare per le strategie. Parlando al Quirinale a una rappresentanza dell’Aeronautica militare, il presidente della Repubblica ha affermato: «Il nuovo contesto strategico internazionale naturalmente richiederà conseguenti processi decisionali: vale per l’elaborazione in sede di Alleanza atlantica, vale per le decisioni da assumere in sede di Unione europea, che non sono più rinviabili». Pochi giorni prima, sempre rivolgendosi, ha chiesto un intervento contro i dazi americani.Il capo dello Stato: «Ladello spazio aereo in rapida evoluzione»ha aggiunto: «La missione affidata alle forze armate è quella di b gli ordinamenti democratici del Paese e il rispetto del diritto internazionale, operando sempre con un approccio di deterrenza, di prevenzione, dicollettiva.