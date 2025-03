Ilrestodelcarlino.it - Matrimonio negato, fanno causa al Comune

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ancona, 27 marzo 2025 – Lei musulmana, della Siria, lui cattolico, anconetano. Fissano la data delche sarà a settembre prossimo, ad Ancona, ma quandorichiesta aldi provvedere alle pubblicazioni l’ente si rifiuta. Mancherebbe un visto del ministero dell’Interno in Siria, uno stato che approva solo le nozze tra correligionari, della stessa religione in sostanza. La mancata pubblicazione delle nozze ha portato la coppia a fare unacivile contro ildi Ancona che ha già nominato un proprio legale per resistere in giudizio. L’udienza è stata fissata per aprile. Il problema inizia a verificarsi a settembre scorso. La coppia, lui un imprenditore di 50 anni che viaggia spesso all’estero per lavoro, lei di qualche anno più giovane, impegnata nel settore della cultura e ugualmente spesso fuori per impegni lavorativi, si è conosciuta diversi anni fa, fuori dall’Italia.