Liberoquotidiano.it - Matriarcato e patriarcato: lotta antica come l'uomo

Leggi su Liberoquotidiano.it

Dunque secondo Dario Franceschini per sanare “un'ingiustizia secolare” che le donne avrebbero subìto bisognerebbe per legge imporre di dare al figlio solo il cognome della madre. Si raggiungerebbe così una sorta di ritorno al“vendetta” storica contro l'odiosodi fatto già tecnicamente superato con la legge sul doppio cognome. Ma l'identità personale, ricordiamolo, risiede tanto nel nome quanto nel cognome. Non a caso papa Francesco ha ricordato di recente che il nome imposto al battesimo non è una semplice etichetta ma il segno tangibile del fatto che la nostra storia personale si inserisce in una storia collettiva, e questo in misura maggiore se portiamo il nome di un santo o di un congiunto defunto. LE RAGIONI DELLA STORIA Tra l'altro, l'uso del cognome per ogni individuo è relativamente recente: fu il Concilio di Trento a imporre ai parroci di tenere un registro dei battesimi indicando nome e cognome del neonato per impedire matrimoni tra consanguinei.