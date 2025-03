Masters 1000 Miami 2025 | Dimitrov soffre ma approda in semifinale piegato Cerundolo in rimonta

Leggi su Sportface.it

Grigor, lotta e alla fine ha la meglio su Francisco, staccando il biglietto per le semifinali deldi. Finisce 6-7(6) 6-4 7-6(3) una battaglia durata due ore e 48 minuti di diventare il primo semifinalista del torneo, in attesa che lo raggiunga quest’oggi uno tra Novak Djokovic e Sebastian Korda. Il classe ’91 conferma il suo feeling con il torneo, che lo ha visto finalista lo scorso anno, battuto solo da Sinner, ed emerge alla distanza contro un pur buon. Nel primo parziale il bulgaro ha sprecato diverse chance per chiudere la pratica, fallendo ben sette set point; malgrado i quasi 34 anni però il nativo di Haskovo è uscito alla distanza, cogliendo un importante successo. Per sua fortuna in vista delle semifinali avrà un giorno di riposo per recuperare dalle fatiche.