.com - Massimo Wertmuller e Michele La Ginestra al Teatro Vittoria con Come Cristo comanda

Lain scena alcon uno spettacolo scritto dallo stesso La: nel cast anche Ilaria Nestovito, per la regia di Roberto MarafanteLasono in scena dal 27 marzo al 13 aprile 2025 alcon lo spettacolo scritto dallo stesso La: nel cast anche Ilaria Nestovito, per la regia di Roberto Marafante.– La tramaAnno 33 d. c., Palestina. È notte: due uomini, vestiti con tuniche e mantelli, sono seduti in una sorta di bivacco in mezzo al deserto, un luogo che rappresenta la solitudine e l’isolamento dal resto del mondo. Parlano sommessamente per non essere scoperti, con la paura di essere stati seguiti da qualcuno; si capisce che sono in fuga, ma nonostante la situazione, cercano di mascherare la propria ansia, parlando delle cose di tutti i giorni, (il mangiare, il lavoro, il rapporto con l’altro sesso) in modo scanzonato e divertito.