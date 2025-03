Lanazione.it - Massa si candida a Capitale italiana della cultura 2028: opportunità e sfide

C’è grande curiosità ma anche fermento in città all’indomani dell’annuncio del sindaco Francesco Persiani in merito allatura dicome ““ per il. Tanti gli elementi da mettere in ordine, a fuoco e da valorizzare. Abbiamo chiesto ai cittadini che cosa secondo loro sia necessario evidenziare in ottica promotricetura stessa e che cosa sia da migliorare o sistemare subito. Per Sandra Bini il fatto che la città si sviluppi "dal mare ai monti può essere un vero e proprio ’brand’, visto che ciascuno di questi diversi ambiti ha peculiarità assolute da promuovere". Dello stesso avviso Aurora Balzani, che si dichiara "molto favorevole alla promozionecittà come, viso che ciò può alimentare un arricchimento in termini di eventi, mostre, concerti e in generale dell’offertale di, rendendola così più vivace e attrattiva per i turisti e gli stessi cittadini".