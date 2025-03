Ilrestodelcarlino.it - Maserati inaugura ’Officine Fuoriserie’

, brand Stellantis,nello storico stabilimento di Modena le Officine Fuoriserie per realizzare vetture personalizzate e uniche, grazie anche alla nuova linea di verniciatura dedicata. L’investimento per realizzare lo spazio è stato di 11 milioni di euro, la capacità produttiva è di 24 auto al giorno, potenzialmente una diversa dall’altra, e impiega 40 addetti che inizialmente lavoreranno su un turno. A massima capacità potrebbe arrivare a 110 addetti. "Con le Officine Fuoriseriepuntiamo a nuovi clienti. Offriamo un’ulteriore esperienza con infinite personalizzazioni su misura. È un nuovo capitolo nella storia del nostro marchio fatto di eccellenza artigianale e innovazione", ha detto l’ad Santo Ficili (foto). Con l’investimento,conta di fare crescere il programma di personalizzazioni Fuoriserie, che esiste da 5 anni, con l’obiettivo di passare quest’anno "dal 12% al 20% di auto personalizzate sul totale delle vendite", ha spiegato il responsabile del programma, Davide Baldini, secondo il quale il valore delle personalizzazioni può andare "dal 10-20% del costo dell’auto nel caso della Grecale, fino al 50-100% per i modelli più esclusivi".