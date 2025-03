Game-experience.it - MARVEL Cosmic Invasion è stato annunciato con un trailer gameplay

L’editore Dotemu (Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, Streets of Rage 4) e lo sviluppatore Tribute Games (Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, Panzer Paladin, Mercenary Kings) hanno, un picchiaduro in stile arcade con una ricca gamma di personaggi che abbracciano le epoche d’oro dellaper PC e console.L’annuncio è avvenuto con unmostrato nel corso del Nintendo Direct di oggi.Aperto con un’animazione disegnata a mano che riflette l’omaggio visivo del gioco ai colorati fumettidegli anni ’90, Dotemu ha rivelato il primo set di personaggi giocabili dal roster: Capitan America, Wolverine, Spider-Man, Storm, Phyla-Vell, Venom e Nova. L’anteprima delnelmostra queste leggende unirsi per combattere contro nemici minacciosi in risse a scorrimento laterale di ispirazione classica.