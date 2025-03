Martinengo banda del botto in azione | fatto esplodere sportello bancomat È il 12esimo colpo nel 2025

Leggi su Ilgiorno.it

(Bergamo), 27 marzo– Ci risiamo. Dodicesimo assalto ad unnelnella Bergamasca. Nella notte tra mercoledì 26 e giovedì 27 marzo, i malviventi hanno preso di mira lodel Banco Bpm in via Tadino, a. Poco dopo le 3 di notte, i residenti della zona sono stati svegliati da un boato. La deflagrera la conseguenza dell’esplosione che pochi istanti prima avevasaltare in aria ildel Banco Bpm di via Tadino, poco distante dal Comune. Sul posto sono subito intervenuti il servizio di vigilanza privata e i carabinieri: i ladri si sono dati alla fuga e per terra sono rimaste alcune banconote: ora va accertato se i ladri sono riusciti a portare via del denaro. Aè il secondo; il precedente è dell’11 febbraio, e in quel caso i soliti ignoti avevano puntato la loro attenzione aldella Banca di credito cooperativo di Ghisalba.