Martedì 1° aprile: assemblee di insediamento delle nuove consulte frazionali di Campogalliano

Dopo le elezioni del 23 febbraio, leentrano in servizio con la nomina di presidente, vicepresidente e segretario.di:Panzano – ore 18.30Saliceto Buzzalino – ore 20.30Componenti consulta Panzano: Carlo Cherubini, Guido Lugli, Pasquale Giglio, Martina Serri, Andrea Piovan, Marco Benedetti, Mario Goldoni.Componenti consulta Saliceto Buzzalino: Francesco Bazzani, Linda Vezzani, Gheorghe Borta, Loris Goldoni, Luciano Ceré, Marco Pagliani, Francesca Geti.Affluenza in crescita:2019: 120 votanti (65 Panzano, 55 Saliceto)2024: 147 votanti (94 Panzano, 53 Saliceto)L’assessore alle Frazioni Vincenzo Walter Stella:“L’aumento della partecipazione è un segnale positivo. Lepotranno collaborare con l’Amministrazione per rispondere alle esigenze del territorio e promuovere iniziative sociali e culturali.