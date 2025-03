Lanazione.it - “Marmolada 03.07.22” al cinema Nuova Aurora di Sansepolcro

Arezzo, 27 marzo 2025 – “Precipitavano blocchi di ghiaccio grandi come un camper, ancora non capiamo perché siamo vivi”. I sopravvissuti ricordano così il crollo del ghiacciaio delladel 3 luglio 2022. Quelle drammatiche immagini, viste in tv, ora fanno parte del documentario “03.07.22” che verrà proiettato aldi, in via Pier della Francesca 47, giovedì 3 aprile alle 21,15 per iniziativa delle sezioni del Club Alpino Italiano die di Arezzo, con ingresso ridotto da 8 a 6 euro per tutti i soci muniti di tesserino. Un documentario, in selezione al Trento Film Festival e vincitore del PremioVeneto Leone di Vetro 2023, prodotto da Marianna Tolio per Cineblend, scritto e diretto da Giorgia Lorenzato e Manuel Zarpellon, che vuole rendere omaggio alle undici vittime, agli otto feriti e alle persone che ogni giorno lavorano per rendere le montagne più sicure, ma anche denunciare le fragilità di un territorio che deve confrontarsi con il cambiamento climatico.