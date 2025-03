Ilrestodelcarlino.it - Marijuana chilometro zero. Piantagione dentro casa

Operazione di contrasto allo spaccio di droga dei carabinieri della stazione di Pianoro. Arrestato un 63enne italiano: inaveva una serra con 153 piante di cannabis e oltre 10 chili di droga pronta al consumo, oltre a soldi e materiale utilizzato per la coltivazione e il confezionamento dello stupefacente. I carabinieri della stazione di Pianoro, comandati dal luogotenente Luigi Migliore, hanno arrestato il 63enne, italiano, pregiudicato per reati affini ed evasione, che ora è accusato dei reati di coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. I fatti sono avvenuti nel pomeriggio di martedì quando i militari della stazione di viale Risorgimento, che dovevano verificare il contesto socio abitativo dell’uomo per la concessione della misura alternativa alla detenzione da parte del tribunale di sorveglianza, hanno bussato alla porta del 63enne, che aveva affittato un appartamento vicino al villaggio Baldisserra.