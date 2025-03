Biccy.it - Mariavittoria sbrocca contro Zeudi: “Piena! Zelena buttatemi fuori”

Leggi su Biccy.it

È bastato un consiglio diDi Palma su come fare una torta rustica per mandare su tutte le furieMinghetti, che ieri sera ha sfogato tutto il suo risentimento nei confronti della coinquilina. La Minghetti dopo aver risposto a tono alla Miss Italia è andata in giardino da Lorenzo Spolverato e si è lasciata andare ad un lungo sfogo in cui ha detto di non sopportare più.Le indicazioni su come preparare la sfoglia della torta sono state certamente un pretesto, evidentementedida tempo e ieri ha solo colto la palla al balzo per tiraretutta la frustrazione che da settimane covava, finalmente liberata in un fiume di parole.Maria Vittoria nera con.“Mi viene da mandarla a f@@@@@ è insopportabile, fa la tuttologa!”.MAVI TI STIAMO AMANDO, SAPPILO!#helevier #grandefratello pic.