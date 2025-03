Tutto.tv - Mariavittoria Minghetti sbotta contro Zeudi al GF: crisi di nervi e pianto disperato

Leggi su Tutto.tv

I concorrenti del Grande Fratello sono arrivati ad un punto di saturazione. Dopo oltre sei mesi di convivenza forzata all’interno della casa, infatti, alcuni di loro stanno cominciando a dare in escandescenza, come è capitato a. La ragazza non ha apprezzato alcuni interventi da parte diDi Palma, sta di fatto che ha avuto unadi, sfociata poi in unDi Palma infastidisceal GF:tesi in casaIl clima all’interno della casa è diventato in men che non si dica davvero bollente. Alcune donne si sono cimentate nella preparazione di una torta rustica. Mentreera intenta a preparare la sfoglia, però,non ha fatto altro che intervenire per darle consigli (non richiesti) in merito a come avrebbe dovuto fare.