Thesocialpost.it - Maria De Filippi riprende Giovanni Siciliano a Uomini e Donne per i toni aggressivi contro Francesca

Leggi su Thesocialpost.it

Oggi, nella puntata di, la conduttriceDeha dovuto richiamare duramente, Cavaliere del Trono Over, dopo che quest’ultimo si era rivolto con, una delle Dama del programma. La discussione è esplosa quandoha detto: “Stai zitta e non nominare mia figlia“. La conduttrice, visibilmente dispiaciuta, ha invitato il Cavaliere a calmarsi, ricordandogli che anche le altre persone in studio hanno dei figli, e che non era appropriato comportarsi in quel modo.Il confronto traera iniziato precedentemente, conche aveva definito vergognoso l’approccio di, accusandolo di essere stato aggressivo nei suoi confronti e nei confronti di Agnese, un’altra dama con cuiaveva avuto un litigio poco prima.