Marevivo | Coralli del Mare Nostrum a rischio estinzione Parte da Ustica la campagna di salvaguardia

Resistenti a ben 5 estinzioni, isono tra gli organismi più antichi del Pianeta, ma oggi la loro sopravvivenza è in pericolo, minacciata dai cambiamenti climatici e dalle attività antropiche. Negli ultimi decenni, circa il 50% delle barrierene del mondo è stato distrutto o fortemente compromesso e lo stesso sta accadendo nel Mar Mediterraneo, culla dipreziosi poco conosciuti. La perdita di questi delicati organismi non si arresterà, se non verranno intraprese azioni urgenti ed efficaci per proteggerli. Allo scopo di garantire la loro conservazione Fondazioneha lanciato “MedCoral Guardians”, un progetto di tutela deidel Mediterraneo, che mira a diffondere una maggiore consapevolezza tra i cittadini attraverso attività di sensibilizzazione e ricerca rivolte anche a studenti e subacquei.