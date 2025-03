Abruzzo24ore.tv - Marelli: sciopero e crisi nel settore automotive

L'Aquila - I lavoratori delladi Sulmona hanno indetto unodi otto ore per il 28 marzo, aderendo alla mobilitazione nazionale promossa da Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm Uil. L'obiettivo è sollecitare la ripresa delle trattative per il rinnovo del contratto collettivo nazionale dei metalmeccanici, ferme da novembre. La situazione nello stabilimento peligno è particolarmente critica. I 467 dipendenti sono coinvolti in contratti di solidarietà, una misura adottata a causa della riduzione delle commesse, soprattutto dall'ex Sevel di Atessa, principale cliente della. Negli ultimi mesi, l'azienda ha proposto incentivi all'esodo per i lavoratori disposti a lasciare il posto, nel tentativo di ridurre il personale in esubero. Tuttavia, queste misure non hanno risolto le preoccupazioni riguardanti il futuro dello stabilimento.