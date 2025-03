Iodonna.it - “Mare Fuori 5”, la clip con Alfonso Capuozzo

Leggi su Iodonna.it

La seconda parte di Mare5 è disponibile su RaiPlay. La serie è composta da 12 episodi in onda anche su Rai 2 il mercoledì sera (a partire dal 26 marzo con il primo episodio). “Mare5”: gli attori e i personaggi, i ragazzi e gli adulti guarda le foto In Mare5 arrivano nell’IPM nuove ragazze e nuovi ragazzi, anche da regioni diverse dalla Campania. L’amicizia e l’amore prendono spazio e leniscono il dolore per la segregazione. I sentimenti scalderanno anche il cuore degli adulti finora intenti a svolgere il proprio ruolo di controllo e contrasto alla delinquenza, ma poi coinvolti da avvenimenti inaspettati che li costringeranno a mettersi in gioco.