Mare Fuori 5 fuori la colonna sonora con Raiz e un feat di Maria Esposito

La quinta stagione diè già un successo e lavede presenze di spicco5 è il fenomeno che a pochi minuti dalla sua uscita, manda in crash la piattaforma RaiPlay. A un mese dalla sua release ha già collezionato 35 milioni di streaming per un totale di 14 milioni di ore di visione. A partire dal 20 Aprile, le prime quattro stagioni saranno distribuite in tutto il mondo su Netflix con il titolo internazionale The Sea Beyond.La, motore e protagonista della serie, ha collezionato numeri straordinari. In questa stagione, confermata la presenza dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, Andrea Torresani (già al basso con Vasco),, unuring die una produzione top dal respiro internazionale con Geoff Foster e Gene Grimaldi.