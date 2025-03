Quotidiano.net - Marco Rubio avverte il Venezuela: attacco alla Guyana avrà conseguenze gravi

Il Segretario di Stato americanoha messo in guardia ilsulle possibilidi uno di un'azione contro il suo vicino ricco di petrolio, la. "Se loro (ini) attaccassero lao attaccassero (il gruppo petrolifero americano) ExxonMobil (.) sarebbe una giornata molto brutta, una settimana molto brutta per loro. Finirebbe male", ha detto il funzionario americano in una conferenza stampa a Georgetown, capitale della. Da tempo iltenta di annettersi l'Esequibo, regione dellaricca di petrolio.