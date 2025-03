Terzotemponapoli.com - Marchetti: “Oggi in tanti riconoscono il valore di Conte”

Il giornalista Sky Lucaha rilasciato delle dichiarazioni a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre. Di seguito quanto affermato.suCosì il giornalista Sky: “Il Milan avrebbe potuto provare a prenderel’estate scorsa, le parole di Ibrahimovic sono state sconfessate dall’andamento della stagione milanista e credo risuonino ancora nella testa disembrano essersi ricordati indeldi questo allenatore, dopo i risultati brillanti ottenuti col Napoli. I risultati delle ultime partite del Napoli non sono legati al modulo, ma sono dipesi anche da uno stato di forma generale, dagli infortuni, insomma sono tante le concause alla base di questa flessione che è stata comune ad altre squadre.”La duttilità tattica del NapoliAncora: “Ora il Napoli ha quella duttilità tattica in più che gli permetterà di cambiare pelle anche a gara in corso, ed è una qualità che forse ha solo l’Atalanta, soprattutto in attacco.