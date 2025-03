Lapresse.it - Marche, il modello di benessere illustrato a InLife – International Quality Life Forum

“Questa quattro giorni non è solo un’occasione per parlare di salute, ma anche di uno stile di vita che incarna le bellezze e le eccellenze della nostra regione. È un’opportunità per valorizzare la nostra identità e cultura, aspetti che troppo spesso diamo per scontati, ma che rappresentano una risorsa straordinaria. Il nostro patrimonio è unico e merita di essere riconosciuto e promosso: esiste una legge che definisce le‘terra di’, che sintetizza il valore aggiunto del nostro territorio, espressione di tanti aspetti della nostra quotidianità. Noi non vogliamo solo raccontare questa realtà, ma intendiamo concretamente valorizzarla e tradurla in azioni amministrative. La qualità della vita è il risultato di tanti fattori: l’ambiente, il cibo, i servizi, che sono tutti elementi contribuiscono alla longevità e al valore intrinseco del nostro territorio.