Lapresse.it - Marche, il governatore Acquaroli al forum In-Life: “Protagonisti salute e nostre eccellenze”

Benessere e qualità della vita. Fino a domenica 30 marzo al Teatro dei Filarmonici di Ascoli Piceno, la Regioneospiterà l’In– International Quality. Ovvero un evento internazionale per discutere di strategie e politiche per il miglioramento della qualità della vita e per la promozione della sostenibilità in vari ambiti sociali. Ilascolano, al via il 27 marzo con il ministro dellaOrazio Schillaci, in videocollegamento, ed è promosso dall’assessore regionale Andrea Maria Antonini.“Grande protagonista lama soprattutto uno stile di vita che racconta lebellezze e le, il nostro essere marchigiani nella propria totalità e nella conformazione che spesso diamo per scontata ma credo che invece possa essere un soggetto non solo attrattore ma un riconoscimento di qualcosa di straordinario che è il nostro patrimonio”, ha detto il presidente della RegioneFrancescopresentando l’appuntamento che vedrà la partecipazione di esperti nazionali e internazionali provenienti da istituzioni scientifiche, accademiche e imprenditoriali, per affrontare temi come il benessere individuale e collettivo, l’importanza dell’alimentazione e degli stili di vita sani, le politiche giovanili e scolastiche.