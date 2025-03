Ilrestodelcarlino.it - Marche: dove vedere l’eclissi solare del 29 marzo 2025

Ancona, 27– Il cielo dellesarà protagonista di un evento raro e affascinante questo sabato: un’eclissiparziale. Sebbene non si tratti di una totale oscurazione del sole, il fenomeno promette di regalare spettacolari immagini e un'esperienza unica a chi avrà la possibilità di osservarlo. Durante, la luna passerà tra la terra e il sole, oscurando parzialmente la nostra stella. Si tratta di un’occasione imperdibile per tutti gli appassionati di astronomia e per chiunque voglia vivere da vicino il mistero del cosmo. Va però ricordato che l’osservazione diretta del Sole è molto rischiosa per gli occhi e altamente sconsigliata. Per questo, diverse città dellehanno organizzato eventi pubblicisarà possibile osservare il fenomeno in tutta sicurezza, grazie a telescopi appositamente attrezzati.