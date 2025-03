Ilrestodelcarlino.it - Manuela Bianchi, terzo giorno di interrogatori sul caso Pierina: al centro le intercettazioni

Rimini, 27 marzo 2025 – Ha inizio ilround diper, la nuora diPaganelli, ora indagata per favoreggiamento e principale accusatrice dell'ex amante Louis Dassilva. Poco dopo le 10 di oggi, accompagnata dll'avvocato Nunzia Barzan e dal criminalista Davide Barzan, è entrata in tribunale per sottoporsi alla terza parte dell'incidente probatorio chiesto dal gip Vinicio Cantarini. Rimini 26-03-2025 - Omicidio Paganelli incidente probatorio- arrivoBarzan. Manuel Migliorini - Adriapress. Dopo aver ripercorso le fasi della sua storia d'amore con Louis Dassilva, la sera del 3 ottobre e la mattina del 4 ottobre 2023 ,oggi le domande del gip si focalizzeranno sulleambientali trae Louis, nella sala d'attesa della questura di Rimini, e trae il fratello Loris