Lettera43.it - Manosfera, incel, 80/20: il vocabolario della serie Netflix Adolescence

Leggi su Lettera43.it

Sbarcata suil 13 marzo 2025,è destinata a diventare molto probabilmente ladell’anno. Almeno stando all’incredibile successo online in tutto il mondo, tanto da essere in prima posizione nelle classifiche di oltre 70 Paesi e aver stabilito un nuovo record di visualizzazioni per unalimitata sulla piattaforma. Le quattro puntate, che ruotano attorno al 13enne Jamie Miller accusato di aver ucciso una sua compagna di scuola, hanno aperto una profonda riflessione sul linguaggio degli adolescenti e sui simboli, usati soprattutto sui social, il cui significato il più delle volte sfugge allo sguardo degli adulti. Da, passando per l’emojipillola rossa alla teoria dell’80/20: una guida al, il mondo online dove risiede la mascolinità tossicaFra i termini citati durante le quattro puntate dic’è indubbiamente