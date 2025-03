Napolipiu.com - Manna è scatenato

">Lavori in corso in casa Napoli: mentre la squadra è concentrata sul finale di stagione e sul ritorno in Europa – probabilmente in Champions League – la società si muove già in chiave mercato per rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte.Come riportato da Valter De Maggio ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, c’è un asse forte tra il tecnico salentino e il direttore sportivo Giovanni, con contatti quotidiani per costruire il nuovo Napoli. L’obiettivo è chiaro: intervenire in tutti i reparti.Il primo affare è già fatto:? Luca Marianucci, difensore 20enne protagonista in Toscana, sarà un nuovo giocatore azzurro. Operazione da circa 9 milioni di euro, ufficializzazione prevista per il 1° giugno, poi il giovane centrale sarà presente a Dimaro per il ritiro estivo.