Internews24.com - Manicone convinto: «Inter Udinese? Senza Lautaro i nerazzurri perdono molto»

Leggi su Internews24.com

di Redazione, l’ex nerazzurro ha inquadrato la prossima partita dell’contro l’: le sue dichiarazioniL’ex nerazzurro Antonioha parlato ai microfoni del Messaggero Veneto della prossima partita tra, ponendo la sua attenzione sull’importante asdiMartinez. Oltre alle incertezze che di solito caratterizzano le partite dopo una pausa, l’, infatti, dovrà cercare di ottenere tre punti cruciali per la corsa al titolopoter contare sul suo giocatore più emblematico.LE PAROLE DI– «l’argentino i, la sua asè solo in parte ricompensata dal recupero di un Thuram che sta facendo la differenza. L’può andare in difficoltà solo se snobba la partita. È una squadra quadrata, di qualità, che corre e sa difendere e attaccare a pieno organico coprendo il campo col calcio relazionale che le ha dato Inzaghi.