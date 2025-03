Ilfattoquotidiano.it - Mangia solo carne rossa e sale, la fida estrema dello youtuber Jake Moscato: “Volevo vedere se diventavo un supereroe o se mi rovinavo il corpo”. Gli esperti: “Scellerato”

Lo38enneha seguito una dieta che prevedeva il consumo esclusivo diper 60 giorni filati. Il suo obiettivo era quello di scoprire se questa versione “leonina” della dieta carnivora lo avesse trasformato in un “” o se invece avesse “rovinato” il suo. Ma sono bastati appena 4 giorni per capire che è stata una pessima idea. “Una scelta scellerata a voler essere generosi”, commenta Luca Piretta gastroenterologo e nutrizionista, docente di Allergie e intolleranze alimentari all’Università Campus Biomedico di Roma. “Una dieta del genere – continua – può avere serie conseguenze sulla nostra salute a breve e a lunga scadenza come dimostra oramai una enorme serie di studi scientifici che hanno assegnato alla dieta mediterranea, con un alto apporto vegetale e un basso apporto di, la palma di dieta tendenzialmente più salutare”.