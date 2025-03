Calciomercato.it - Mancini: “L’allenatore si prenda le sue colpe”. Bocche cucite su Motta e la Juve, poi la frase sul futuro

L’ex ct della Nazionale ha parlato dell’importanza della leadership nella sua carriera e la gestione di determinate situazioniÈ Robertoil grande ospite del nuovo incontro del Laboratorio Academic Gym nell’ambito del corso ‘Il Giurista entra in Campo’ tenuto dal professor Guglielmo Stendardo. L’ex ct della Nazionale, campione d’Europa nel 2021, ha parlato agli studenti in un convegno che ha avuto come focus il tema ‘Talento e Leadership ispirata dalle strategie vincenti’.Roberto– calciomercato.itjesino, reduce dall’avventura con l’Arabia Saudita, è tra i nomi caldi del totoallenatore di diverse big di Serie A, in primis lantus che lo ha cercato anche per prendere il posto di Thiagomentre di Roma si era parlato prima dell’arrivo di Ranieri a novembre.