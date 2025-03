Mancini dice sì così prendono Tonali | Juve scippata

Leggi su Sportface.it

Sandroè tornato a essere protagonista dopo mesi difficili che avrebbero potuto segnare negativamente la sua carriera.Il centrocampista italiano, passato al Newcastle nell’estate 2023 per circa 70 milioni di euro, ha vissuto un lungo stop forzato a causa della squalifica per il caso scommesse. Una vicenda che lo ha tenuto fuori dai campi fino alla fine di agosto 2024, ma dalla quale è riemerso con determinazione e maturità.ha riconquistato spazio nel club inglese e si è messo subito al servizio della squadra. Il tecnico Eddie Howe ha più volte lodato il suo contributo, sia in termini tecnici che di personalità, confermandolo come punto fermo del centrocampo.Le sue prestazioni hanno attirato nuovamente l’attenzione della Serie A: in particolarentus e Inter avrebbero sondato la possibilità di riportarlo in Italia.