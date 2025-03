Thesocialpost.it - Maltempo in Puglia: allerta gialla e disagi a San Nicandro Garganico

L’ondata diche sta interessando lacontinua a causare, con la Protezione civile che ha esteso anche per oggi l’per il rischio idrogeologico. Le precipitazioni più intense hanno colpito in particolare la zona di San, in provincia di Foggia, dove tra ieri e oggi sono caduti circa 90 mm di pioggia, come confermato dal sindaco Matteo Vocale.Oltre ai forti rovesci, sono segnalati allagamenti su diverse strade provinciali, in particolare nella Piana di Sagri, nella Sacca Orientale, sulla strada per Torre Mileto e quella per Monte d’Elio. In queste aree, sono in azione i volontari della Protezione civile comunale, che stanno monitorando costantemente la situazione. Nonostante le difficoltà, il sindaco Vocale ha rassicurato la popolazione, affermando che “la situazione è sotto controllo”.