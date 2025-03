Thesocialpost.it - Maltempo in Italia, allerta meteo in dieci regioni: scuole chiuse, ecco dove

Leggi su Thesocialpost.it

oggi, giovedì 27 marzo 2025, inne. In base alle previsioni, la Protezione civile ha disposto un’arancione su tutta la Calabria e su alcuni settori di Marche e Abruzzo, mentre è gialla in Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Sicilia e su alcuni settori di Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con lecoinvolte ha emesso un avviso di condizionirologiche avverse che estende quello diffuso nella giornata di ieri. L’prevede precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Campania, in estensione ad Abruzzo, Molise e Marche. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate e forti raffiche di vento.