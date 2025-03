Thesocialpost.it - Maltempo in Abruzzo, a Pescara strade e parchi chiusi per allagamenti e rischio crollo alberi

Ilha colpito duramente l’oggi, 27 marzo, causandoe disagi nelle principali città della regione, tra cuie Montesilvano. Le forti piogge e i venti intensi stanno creando non pochi problemi alla circolazione e alla sicurezza delle persone, con il Comune di Montesilvano che ha attivato il Centro Operativo Comunale (COC) per fronteggiare l’emergenza.A, diversesono state chiuse a causa deldi. In particolare, è stato disposto il divieto di transito e di sosta in viale della Pineta, tra la rotatoria dell’Aurum e via Pantini, dopo che un albero è crollato questa mattina. La strada è stata chiusa anche nel tratto compreso tra la rotatoria di via Marconi e via Pantini, solo in direzione mare. Inoltre, la via D’Avalos, tra via Barbella e la rotatoria all’altezza dell’Aurum, è stata interdetta al traffico per la caduta di un altro albero.