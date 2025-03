Maltempo allerta meteo in 10 regioni | piogge e temporali al Centro-Sud

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Continua ilsull'Italia e oggi, giovedì 27 marzo, diecisono in. In base alle previsioni, la Protezione civile ha disposto un'arancione su tutta la Calabria e su alcuni settori di Marche e Abruzzo, mentre è gialla in Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Sicilia e su alcuni settori di Marche, .