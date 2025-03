Maltempo allerta meteo in 10 regioni | piogge e temporali al Centro-Sud

Leggi su Ildenaro.it

(Adnkronos) – Continua ilsull’Italia e oggi, giovedì 27 marzo, diecisono in. In base alle previsioni, la Protezione civile ha disposto un’arancione su tutta la Calabria e su alcuni settori di Marche e Abruzzo, mentre è gialla in Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Sicilia e su alcuni settori di Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo. Un minimo depressionario, centrato sul Tirreno, influenza il tempo sul Paese. Nelle prossime ore si sposterà lentamente verso levante convogliando l’instabilità sulle zone adriatiche centrali, con intensificazione della fenomenologia sulle relativedel medio versante. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con lecoinvolte ha emesso un avviso di condizionirologiche avverse che estende quello diffuso ieri.