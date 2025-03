Malore in allenamento muore un 14enne

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

8.05 Un giovanissimo calciatore di 14 anni è stato colto daall'inizio dell'ed è morto a Napoli. La tragedia è avvenuta in una scuola di calcio che si trova in strada comunale Selva Cafaro dove il ragazzino si allenava. Sono intervenuti i Carabinieri. Il corpo del giovanissimo ora è a diposizione dell'autorità giudiziaria per l'esame autoptico.