Malcolm in the Middle il revival sta arrivando con quasi tutto il cast originale

Ildi “in the” riporta in scena alcuni volti noti e alcuni nuovi, oltre a un importante cambio di. Variety ha appreso che Christopher Masterson e Justin Berfield torneranno per ildi Disney+ della sitcom, riprendendo rispettivamente i ruoli di Francis e Reese. Tuttavia, Erik Per Sullivan non tornerà ufficialmente nei panni di Dewey. Al suo posto, Caleb Ellsworth-Clark assumerà il ruolo per ildi quattro episodi della Disney Branded Television. Inoltre, Anthony Timpano, Vaughan Murrae e Keeley Karsten saranno nel. Timpano interpreterà il fratello minore di, Jamie, mentre Murrae interpreterà la sorella minore di, Kelly. Karsten interpreterà la figlia di, Leah.Come annunciato in precedenza, Frankie Muniz tornerà nel ruolo del protagonista, con Bryan Cranston e Jane Kaczmarek che interpreteranno ancora una volta i genitori Hal e Lois.