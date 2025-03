Ilnapolista.it - Maifredi: «Guardiola sarà il prossimo allenatore della Juve»

Libero ha intervistato Gigi, che 35 anni fa arrivò alla, un po’ come Motta, dopo Zoff per poi non ottenere i successi sperati. Per lui le responsabilità maggiori sono quelle di Giuntoli. Poi fa il nome diper il dopo TudorMotta ha fallito pesantemente. «Come il sottoscritto, è sbarcato a Torino pensando di essere un dio in terra e ha sbattuto la faccia».Contro cosa, esattamente? Lo spogliatoio?«Anche. Ma la società non lo ha certo aiutato».Giuntoli? «Soprattutto. Arrivato da Napoli, non aveva già aiutato Allegri lo scorso anno, anzi. Giuntoli ha dimostrato di non essere il diesse giusto per risollevare le sorti di una situazione che è via via peggiorata».Ha lasciato affogare Motta?«Sì. Per Thiago sarebbe servita una persona come Moggi nelle scelte di mercato. Ma Moggi aveva Giraudo come manager e Bettega come consigliere.