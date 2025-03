Romatoday.it - Maged Srour, il romano che parteciperà alla spedizione nella tundra artica: "Sarà una prova dura, ma voglio godermela"

Leggi su Romatoday.it

“Nonpensare troppo in negativo o positivo. È tutto superabile,godermi questa esperienza appieno”. Parla cosìdi Roma sud (zona Eur – Laurentina) che domenica prossima partirà per Stoccolma per partecipare all’edizione 2025 della Fjällräven Polar, la grande.