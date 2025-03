Quotidiano.net - Macron spera che Trump riveda i dazi del 25% sulle auto importate

Emmanuelha affermato cheche Donaldpossa rivedere la sua decisione dial 25%mobili. "C'è una forma di paradosso nel vedere i principali alleati degli Stati Uniti essere i primi a essere tassati", ha detto. "Spero che forse (.) il presidentesarà in grado di invertire questa decisione", ha detto il presidente francese dopo un incontro a Parigi della coalizione di Stati che sostengono l'Ucraina. "Non è una buona idea economica", "non è una buona idea geopolitica" e "non è una buona idea in termini di tempistica", ha detto il presidente francese. (ANSA-AFP).