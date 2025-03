Macron | no unanimità su invio soldati

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

14.58 "Continueremo a sostenere militarmente l'esercito ucraino". Così il presidente franceseal termine del vertice dei "volenterosi" a Parigi. La Russia, aggiunge,"finge di negoziare" per arrivare a un accordo, ma "non vuole alcun tipo di pace". No a revoca sanzioni. Sull'di peacekeeper in Ucraina, "non c'è l'" ma "non serve l'perché questa missione prenda vita", afferma. E annuncia l'di una "equipe franco-britannica" per "preparare quello che sarà l'esercito ucraino di domani".