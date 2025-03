Lettera43.it - Macron: «La Russia finge di negoziare, io e Starmer guideremo gli alleati di Kyiv»

Dopo l’incontro con Zelensky in cui aveva annunciato altri due miliardi di aiuti militari a, al termine del vertice sulla pace e la sicurezza per l’Ucraina a Parigi, il presidente francese Emmanuelha ribadito l’obiettivo di «ottenere la pace» mettendo l’Ucraina nella «posizione migliore per». Ha escluso la possibilità di revocare le sanzioni contro Mosca, affermando che «tutti i Paesi sono d’accordo» sulla necessità di mantenere la pressione sullae sulla sua flotta ombra. Inoltre, ha annunciato che i ministri degli Esteri dei Paesi coinvolti presenteranno, entro tre settimane, proposte per il monitoraggio del cessate il fuoco trae Ucraina, specificando che «le conclusioni saranno condivise con gli Stati Uniti».ha poi ribadito il pieno sostegno militare all’Ucraina, accusando ladi voler «re di» senza alcuna reale intenzione di arrivare alla pace.