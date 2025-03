Lanotiziagiornale.it - Macron detta la linea ai volenterosi e isola Meloni

Le carte le danno Francia e Regno Unito, sostenute dalla Germania. L’Italia sembra, ancora una volta,ta e appiattita sulle posizioni di Donald Trump. Il vertice deisull’Ucraina convocato da Emmanuelha confermato l’intenzione europea di andare avanti nel sostegno a Kiev e nelle sanzioni alla Russia. Quest’ultima una decisione presa all’unanimità: le sanzioni restano.E resteranno finché non verrà raggiunta la pace, ha spiegato il presidente francese. Lo stesso inquilino dell’Eliseo ha annunciato al termine del vertice di Parigi l’invio di una “equipe franco-britannica” per preparare “quello che sarà l’esercito ucraino di domani”. Mentre sull’invio di peacekeeper in Ucraina “non c’è l’unanimità” tra i, ma non viene ritenuta essenziale per far partire la missione.