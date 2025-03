Macron contro Putin | su pace finge E annuncia forza di rassicurazione

Leggi su Ildenaro.it

Parigi, 27 mar. (askanews) – Francia e Gran Bretagna saranno alla guida di una “di” da schierare in Ucraina al termine del conflitto, per monitorare la sicurezza. Unaaperta ai ‘volenterosi’ (a cui l’Italia ha già detto di no) che garantirebbe “un sostegno a lungo termine e avrebbe un carattere deterrente nei confronti di un’eventuale aggressione russa”. Adrlo è stato il presidente francese Emmanuel, al termine del summit che ha visto riuniti all’Eliseo 31 soggetti tra Paesi europei e non, istituzioni comunitarie (Antonio Costa e Ursula von der Leyen), il segretario generale della Nato Mark Rutte. “Questadi– ha precisato – non è destinata ad essere unadi mantenimento della”, né “unapresente sulla linea di contatto”, né “unache sostituisca gli eserciti ucraini”, ma una“che firmerebbe un sostegno a lungo termine e avrebbe un carattere deterrente nei confronti di un’eventuale aggressione russa”.