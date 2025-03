Iltempo.it - Macron chiama i giovani a difendere la patria. E ora tutti vogliono arruolarsi

nell'esercito in Francia. "Laha bisogno di voi", ha lanciato il presidente Emmanuelnel discorso del 5 marzo scorso in diretta televisiva dall'Eliseo annunciando che il Paese andava riarmandosi per far fronte a future minacce. In meno di un mese sono già 7.500 i francesi che hanno presentato domanda pernell'Armée. Facendo lievitare a 84 mila il numero dei riservisti che, in caso di guerra, andranno ad affiancare i soldati professionisti. Parigi ha abolito la leva obbligatoria nel 1997. Ma secondo il Ministero delle Forze Armate Sébastien Lecornu la Francia non ha abbastanza uomini pronti a prendere le armi peril Paese in caso di necessità. L'obiettivo è avere centomila militari professionista e trecentomila riservisti. L'appello del presidente della Repubblica ha comunque sortito l'effetto desiderato.